Elevii care fac naveta cu trenul la Cluj-Napoca, hartuiti de cersetorii din gara: "Se tin dupa tine, e greu sa te simti in siguranta"

Elevii care fac naveta cu trenul la Cluj-Napoca sunt agasati zilnic de cersetorii din Gara.O mamica a transmis o sesizare autoritatilor locale prin care solicita luarea unor masuri urgente pentru a creste siguranta in zona Pietei Garii.Femeia a relatat ca persoanele care apeleaza la mila publicului ii abordeaza pe copii, iar acestia se simt in pericol pentru ca sunt urmariti pe strada, in incinta Garii si in magazinele din apropiere.Ea a afirmat ca nici macar adultii nu se simt in siguranta ... citește toată știrea