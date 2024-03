Elevii care pot primi lunar o bursa de 1.000 de lei. Cei care indeplinesc toate criteriile se pot inscrie pana la sfarsitul lunii aprilie!

In anul scolar 2024-2025, anumiti elevi pot beneficia de o bursa in valoare de 1.000 de lei. Potrivit unui document transmis de Academia Romana catre inspectoratele scolare, sprijinul va fi acordat lunar, iar beneficiarii vor fi zece elevi cu rezultate deosebite."Academia Romana lanseaza cel de-al treilea apel de acordare a burselor pentru elevii performanti cu rezultate scolare exceptionale, care traiesc in medii defavorizate. Acordarea de burse pentru elevii studiosi face parte din Programul ... citește toată știrea