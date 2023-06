Evaluarea Nationala a inceput. Asteptarea elevilor de clasa a VIII-a a luat sfarsit, iar subiectele de la Limba si literatura romana deja au aparut in mediul online.Evaluarea nationala a inceput astazi, 19 iunie, cu examenul la Limba si literatura romana.Incepand cu ora 8:30 a fost permis accesul in sali pentru elevi iar odata cu ora 9 brosurile de examen au fost impartite elevilor, astfel s-a dat start la scris in toata tara. Miercuri, 21 iunie va avea loc examenul la Matematica iar joi, ... citeste toata stirea