Elevii clujeni au inceput simularea examenului de Evaluare Nationala! Ce se intampla cu notele

Astazi, 17 martie 2025, elevii de clasa a VIII-a din judetul Cluj sustin simularea examenului de Evaluare Nationala.Examenul reprezinta ultima verificare inaintea evaluarii finale din vara. Proba a inceput la ora 9:00, iar accesul elevilor in sali a fost permis pana la ora 8:30.Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de doua ore din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui elev.Care este calendarul probelorLuni, 17 martie, are loc simularea probei la Limba ... citește toată știrea