Elevii clujeni invata despre protejarea naturii

Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, in parteneriat cu Europe Direct Cluj, organizeaza seria activitatilor educationale dedicate Pactului Verde pentru protejarea naturii si prevenirea efectelor generate de schimbarile climatice. Avand in vedere obiectivele Strategiei Uniunii Europene in domeniul Biodiversitatii pentru anul 2030, Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, impreuna cu partenerii institutionali, va organiza in perioada aprilie- iunie 2022, o serie de activitati educationale cu elevii si ... citeste toata stirea