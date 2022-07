Elevii clujeni premiati in SUA la un concurs de robotica

Echipa de robotica a Liceului Teoretic "Petru Maior" Gherla a participat in SUA, in perioada 22-28 iunie 2022, la Concursul International de Robotica Maryland Tech Invitational, in urma unei selectii riguroase a organizatorilor.Acceptand provocarea de a se confrunta cu alte 39 de echipaje de robotica din intreaga lume, cu pasiune pentru stiinta si tehnica, ei au reprezentat Clujul si Romania, alaturi de alte doua echipe romanesti din Arad si Bucuresti.Pregatirea deplasarii echipei din Gherla ... citeste toata stirea