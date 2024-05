Elevii clujeni, prinsi la cafeluta in timpul orelor de scoala! Politistii i-au trimis inapoi la cursuri

Elevii clujeni au fost prinsi de politisti la cafeluta in timpul orelor de scoala. Cei 20 de chiulangii au fost identificati si trimisi inapoi la cursuri.La data de 16 mai, in intervalul orar 09.00-11.30, politistii Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca au actionat in proximitatea unitatilor de invatamant pentru prevenirea absenteismului scolar, precum si cu scopul combaterii faptelor antisociale sau de natura infractionala. ... citește toată știrea