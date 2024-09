Elevii clujeni vor primi vouchere sportive de 500 de lei

Primaria Cluj-Napoca acorda vouchere sportive in valoare de 500 de lei elevilor clujeni din clasa a III-a.In acest sens, sunt acordate finantari complementare scolilor din municipiul Cluj-Napoca in vederea sustinerii financiare a elevilor din clasa a III-a pentru practicarea activitatilor sportive in valoare de 500 lei/elev/an scolar.Programul primariei intra in aplicare din toamna acestui an, iar sumele pentru sustinerea activitatilor ... citește toată știrea