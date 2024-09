Elevii de la o scoala din Cluj au strans deseurile de pe Via Transilvanica: ,,Respectul pentru natura si pentru un viitor mai bun" - FOTO

Elevii unei scoli din Cluj-Napoca au dat dovada de spirit civic si au colectat deseurile, chiar si cele abandonate in natura, pe Via Transilvanica, intr-o actiune de ecologizare.Aceasta a avut loc pe raza localitatii Dorolea, in judetul Bistrita-Nasaud. Activitatea a avut ca si scop invatarea si educarea acestor elevi sa respecte natura si sa colecteze deseurile separat intr-un mod corespunzator."Invatam si educam copiii sa respecte natura si sa colecteze separat corect deseurile! ... citește toată știrea