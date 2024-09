Elevii de la o scoala din Manastur isi pun zilnic viata in pericol ca sa ajunga la ore: "Nu asteptati sa se intample o tragedie"

Elevii de la Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" din Cluj-Napoca isi pun zilnic viata in pericol ca sa ajunga la ore. Copiii sunt nevoiti sa traverseze strada ilegal si sa circule pe carosabil din cauza masinilor parcate pe trotuarele din apropiere.Parintii sunt disperati pentru ca nu pot sa-i insoteasca pe cei mici la scoala din cauza ca elevii desfasoara cursuri in trei schimburi diferite, iar orarul se suprapune cu programul de munca. Situatia este cu atat mai grava cu cat in scoala invata ... citește toată știrea