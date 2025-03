Elevii de liceu pot incerca viata de student la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj. In ce consta programul si cum te poti inscrie

Organizatia studentilor din UBB face inscrieri pentru editia din acest an a programului Junior Summer University, proiect destinat elevilor de clasa a XI-a.Proiectul ofera doua saptamani de viata universitara autentica la UBB, in Cluj-Napoca. Participantii vor trai asemenea studentilor:vor locui in caminvor lua masa la cantinavor participa la cursurivor lega prietenii si se vor distra"Junior Summer University (JSU), universitatea de vara destinata elevilor de clasa a 11-a, iti ofera sansa de ... citește toată știrea