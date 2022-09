Elevii de liceu si studentii ar putea fi testati antidrog, iar cei care refuza risca inchisoare. Proiect de lege propus de PSD

Un proiect de lege controversat urmeaza sa fie votat in Parlament. Elevii ar putea fi supusi testarilor antidrog chiar in incinta scolii, iar cei care se opun risca sa se aleaga cu dosar penal.Este un proiect de lege prin care politistii vor putea sa efectueze controale antidrog inopinate in scoli, dar si la evenimente. In cadrul acestor controale, politistii vor putea sa efectueze teste antidrog elevilor, dar si celor prezenti la evenimente, iar cei care refuza aceasta testare risca pedeapsa ... citeste toata stirea