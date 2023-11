Elevii din trei sate clujene merg la ore in conditii ,,ca in lumea a treia". Microbuzul din comuna Poieni, care ii duce la scoala in fiecare zi este vechi de 20 de ani si are o gaura in podea.Autoritatile locale spun ca achizitionarea unui mijloc de transport nou ar fi o risipa de bani, intrucat au depus proiecte la Ministerul Dezvoltarii, pentru a putea obtine fonduri pentru unul nou, informeaza observator.ro.,,De multe ori se opreste pe calea ferata, se opreste pe drum national. Elevii ... citeste toata stirea