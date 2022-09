Elevii din Bobalna, Cluj, nevoiti sa mearga 10 km pe jos pana la scoala. Viceprimarul localitatii se impotriveste transportului gratuit oferit elevilor

Copiii care invata la scoala din comuna Bobalna, judetul Cluj, nu vor mai avea de miercuri,28 septembrie, transport gratuit. Aproximativ 50 de elevi sunt nevoiti sa mearga 10 km pe jos in fiecare zi.50 de elevi din comuna Bobalna se afla in situatia in care trebuie sa parcurga 10 km pe jos pana la scoala in fiecare zi. Autoritatile locale au suspendat de miercuri transportul gratuit pentru acestia.Parintii copiilor spun ca primarul da vina pe viceprimar si consilieri si inversSe pare ca ... citeste toata stirea