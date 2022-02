Elevii din Cluj au primit numai franturi din bursa pe luna ianuarie

Elevii clujeni au primit numai franturi din bursa pe luna ianuarie 2022, fara ca cineva sa le explice ce se intampla de ce nu au primit bursa majorata, asa cum anunta ministrul Educatiei, Sorin Campeanu.Un elev ne-a spus ca s-ar fi asteptat deja sa primeasca deja 200 de lei, pentru bursa de merita, avand in vedere ca are media mai mare de 9.50. "Nu stiu cum, dar mie mi-au intrat 46 de lei bursa de merit. Nu doar mie, ci la toti colegii care am avut media peste 9.50. Ce face Campeanu de ce ne ... citeste toata stirea