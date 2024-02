Elevii din Cluj intra in vacanta de schi! Data la care se intorc la scoala

Elevii din 26 de judete din Romania, inclusiv judetul Cluj, urmeaza sa intre in vacanta de schi, timp de o saptamana.Este vorba despre vacanta de schi din 2024 care se ia la decizia inspectoratelor judetene, oricand in luna februarie, timp de cinci zile consecutive.Astfel, de luni, 19 februarie, elevii din Cluj urmeaza sa intre in vacanta de schi, timp de cinci zile consecutive.Judetele in care elevii intra in vacanta in perioada 19-25 februarie.Elevii din urmatoarele judete intra de luni, ... citește toată știrea