Elevii din Cluj intra intr-o noua vacanta scolara incepand de saptamana viitoare. Vezi cat timp vor fi liberi in aceasta perioada

Elevii clujeni vor intra in vacanta vineri, dupa finalizarea cursurilor, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Scolarii si prescolarii de la gradinita vor avea o saptamana de vacanta in luna februarie. Potrivit deciziei Inspectoratului Scolar Judetean, elevii din Cluj vor avea vacanta in saptamana 13-17 februarie 2023.Una dintre modificarile aduse in structura anului scolar 2022-2023 a fost inlocuirea semestrelor cu module. Astfel, in anul scolar 2022-2023, cursurile sunt ... citeste toata stirea