Elevii din Romania vor avea ocazia sa fie sfatuiti profesional de un consilier vocational digital. Robochat-ul, numit de creatorii sai Maria, va fi utilizat pentru a completa sprijinul primit din partea consilierilor scolari si vocationali existenti deja in scoli, a cadrelor didactice si a parintilor deopotriva.Consilierul vocational Maria a fost creat in contextul in care mai bine de o treime dintre tinerii romani nu reusesc sa activeze in domeniul in care s-au pregatit profesional, potrivit ... citeste toata stirea