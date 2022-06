Elevii din tara au participat astazi la ultima zi de scoala. Urmeaza o vacanta de aproape trei luni. Vezi calendarul anului scolar 2022-2023

Vineri, 10 iunie, se incheie anul scolar 2021-2022, care a avut 167 de zile de scoala primara si 172 de zile in gimnaziu si liceu. Copiii vor reveni in banci din 5 septembrie, cand va incepe noul an scolar, in noua structura pe module, dupa ce s-a renuntat la semestre.De asemenea, calendarul anului scolar viitor va include si Scoala altfel - o saptamana la alegerea scolilor in perioada 26 februarie - 6 aprilie, precum si Saptamana verde - o saptamana la alegerea scolilor in perioada 24 aprilie ... citeste toata stirea