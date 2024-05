Elevii dintr-o comuna din Cluj vor merge la scoala cu microbuzul electric

Primul microbuz 100% electric din judetul Cluj si din zona Ardealului a ajuns in comuna clujeana Panticeu.Cu o capacitate de 19+1 locuri, dintre care un loc pentru persoane cu dizabilitati, acesta a fost achizitionat in cadrul unui proiect finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare totala de 3.514.807,80 lei, implementat, in parteneriat, de Primaria comunei Panticeu si Primaria comunei Dabaca, fiind utilizat in scop comunitar, inclusiv ... citește toată știrea