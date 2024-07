Elevii maghiari din Cluj sustin ca au fost discriminati la BAC, dupa ce pe lucrarile lor nu a fost marcat faptul ca vin din clase cu predare in maghiara

Parintii absolventilor maghiari din Cluj au apelat la Ministerul Educatiei, dupa ce pe lucrarile copiilor lor de la proba de Limba si Literatura Romana a Bacalaureatului, nu a fost trecut faptul ca acestia provin din clase cu predare in limba maghiara.Anul acesta, lucrarile elevilor sunt notate in mod digital, ceea ce inseamna ca pot fi alocate oricarui profesor, care nu are de unde sa stie ca acestia provin dintr-o clasa cu predare maghiara ca limba materna, ceea ce ar duce la note mai ... citește toată știrea