Miercuri, 28 iunie, la ora 10:00, au fost afisate primele rezultate la Evaluarea Nationala 2023. Elevii nemultumiti de rezultatele pot depune contestatii la centrele de examen sau le pot transmite electronic, in zilele de 28 iunie, intre orele 16:00 - 19:00 si 29 iunie, in intervalul orar 8:00 - 12:00.Elevii care vor sa depuna contestatii vor completa si vor semna o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta de faptul ca nota pe care o vor primi dupa contestatie poate ... citeste toata stirea