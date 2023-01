Elevii revin in banci dupa vacanta de iarna. Modulul 3 de scoala incepe pe 9 ianuarie si dureaza intre 4 si 6 saptamani

Mai sunt doar cateva zile pana cand elevii din Romania se vor intoarce inapoi in banci, dupa vacanta de iarna, cea de-a doua vacanta a anului scolar 2022-2023. Cei mici vor mai avea intre 4 si 6 saptamani de cursuri pana la urmatoarea vacanta, cea de schi, in functie de judetul in care invata.Vacanta de iarna se termina pe 8 ianuarie 2023Vacanta de iarna a elevilor din Romania, inceputa pe 23 decembrie 2022, este aproape sa ia sfarsit. Elevii se intorc in banci de luni, 9 ianuarie, moment in ... citeste toata stirea