Elevii romani fac mai multe ore de scoala pe an decat media europeana. Cand compara zilele de scoala pe an, ministrul Educatiei ''uita'' de ore

Ideea pe care ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu incearca sa o acrediteze in randul opiniei publice, cum ca este nevoie de lungirea anului scolar, deoarece elevii romani ar face prea putina scoala, si pentru care aduce argumentul ca suntem in topul statelor cu cele mai putine zile de scoala, este complet falsa.Elevii romani fac intr-adevar mai putine zile de scoala, dar petrec pe parcursul anului mai multe ore in banci decat media elevilor din Europa, pentru ca au mult mai multe ore pe zi.