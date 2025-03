Elevii se plictisesc si renunta la scoala! Ministrul Educatiei, Daniel David, propune o schimbare radicala: "Este o mare greseala"

Ministrul Educatiei, Daniel David, a vorbit despre modul in care elevii invata la scoala. Fostul rector UBB Cluj a spus ca memorarea este o mare greseala, cand informatia este la un click distanta."In acest moment, ar trebui sa memoram mai degraba strategiile prin care stim cum sa accesam informatii, strategiile prin care invatam cum sa prelucram informatiile ca sa le transformam in cunoastere. Deci, conteaza memorarea, dar nu in varianta in care o faceam noi", a spus Daniel David.De ... citește toată știrea