Biletele de calatorie cu trenul pentru elevi si studenti se pot procura inclusiv online cu reducerea legala, dupa publicarea in Monitorul Oficial a noilor norme, anunta Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF)."In urma aprobarii si publicarii Hotararilor de Guvern 810/2023 si 811/2023 in 8 septembrie 2023, lucrurile au reintrat in normal si pe zona facilitatilor de calatorie pentru elevi si studenti. De asta -noapte, dupa publicarea in Monitorul Oficial a noilor norme, se pot procura ... citeste toata stirea