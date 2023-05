"Astazi ar trebui sa inceapa inscrierea la examenul de bacalaureat, etapa de debut a calendarului celor mai importante examene nationale. Insa, din pacate, unii elevi din Romania nu vor avea aceasta posibilitate, luand in calcul intregul context in care ne aflam si probabilitatea ca resursa umana a unor unitati de invatamant sa nu permita organizarea optima a acestui proces. Totodata, finalul saptamanii viitoare marcheaza, cel putin teoretic, conform calendarului in vigoare, incheierea ... citeste toata stirea