Elevii unei scoli din Turda stau cu geaca pe ei in timpul orelor de curs. Ce explicatii a dat conducerea unitatii de invatamant

In aceasta dimineata un grup de parinti de la Scoala Horea Closca si Crisan Turda au sesizat faptul ca elevii stau in frig pe tot parcursul zilei.Parintii spun ca scoala are aprobate fonduri pentru incalzirea pe sezonul rece dar cu toate acestea este singura unitate de invatamant din Turda care nu beneficiaza de caldura, potrivit Turdanews.net."Copiii stau in frig este rece in clase, nu stim ce se intampla si cui sa ne adresam, poate ne lamureste cineva de la primarie..." transmit parintii cu ... citeste toata stirea