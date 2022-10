Primarul Emil Boc nu a fost la meciul U Cluj - CFR Cluj, dar este fericit ca nu au fost altercatii."Am urmarit cat am putut cand am ajuns. Sunt bucuros de ceea ce am auzit si am vazut. Felicit ambele cluburi, galerii pentru spectacol si maturitatea de care au dat dovada. A fost o sarbatoare a Clujului. Sper ca si duminica, la meciul 2, care are o miza si mai ... citeste toata stirea