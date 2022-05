Emil Boc a luat cartonas rosu de la clujeni, dupa ce a spus ca Clujul "este in aceeasi liga cu Barcelona"

Clujul a intrat in competitia pentru titlul de oras inteligent si neutru din punct de vedere climatic pana in 2030, iar Emil Boc s-a lansat intr-o campanie de promovare. Acesta a spus la un post de radio local ca orasul de pe Somes este "in aceeasi liga cu Barcelona"."Clujul este unul dintre locurile unde oamenii vor sa mearga. Iar treaba noastra este sa mentinem orasul atractiv si sa acceleram elementul de atractivitate. Suntem in aceeasi liga cu Barcelona. Nu ajungi imediat din urma mari ... citeste toata stirea