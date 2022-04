Emil Boc "a pus umarul la treaba" alaturi de cei care s-au ocupat de popularea cu pesti a doua lacuri din cartierul Gheorgheni

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anuntat miercuri, 13 aprilie, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca doua lacuri din cartierul Gheorgheni au fost populate cu mai multe specii de pesti.Insa imaginea care a facut deliciul internautilor clujeni a fost desprinsa parca din povestile tatilor care pleaca in fiecare sfarsit de saptamana la pescuit: edilul s-a pozat in timp ce tinea in mana un peste pregatit de eliberarea in lacul de la Iulius Mall."O noua actiune de populare cu ... citeste toata stirea