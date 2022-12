Emil Boc a salvat un caine si acum ii cauta stapanul - FOTO si VIDEO

Primarul Emil Boc a salvat un caine care i-a sarit in fata masinii in timp ce iesea de la supermarketul de pe strada Frunzisului. Primarul ii cauta acum stapanii, iar intre timp il va tine in biroul de la Primaria Cluj-Napoca.Emil Boc a oprit masina cand a vazut cainele, iar tot traficul s-a blocat. Cineva i-a adus cainele si l-a dus la biroul de la Primarie.Edilul sef i-a cumparat mancare si a prezentat catelul, spunand ca ii cauta stapanii. "In seara asta, am gasit un catelus, cred pierdut, ... citeste toata stirea