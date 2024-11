Emil Boc: ,,Am votat pentru un lider priceput, care intodeauna si-a pus tara pe primul loc"

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a votat, in jurul orei 10:00, la Liceul de Informatica "Tiberiu Popoviciu" din Zorilor.Edilul a fost insotit de catre sotia sa si alti colegi de partid, printre care si presedintele CJ Cluj, Alin Tise.,,Am votat pentru un lider priceput, care intodeauna si-a pus tara pe primul loc, cu devotament si responsabilitate. Am votat pentru un lider in care am incredere ca in calitate de Comandat Suprem al Foretlor Armate, va face ceea ce trebuie pentru a ... citește toată știrea