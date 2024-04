Emil Boc, declaratii acide la adresa soferilor clujeni. Edilul ii considera de o alta "calitate": "Sa nu fim sclavii masinilor"

Cunoscut pentru politicile de extindere a "dimensiunii verzi" a Clujului, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a venit cu o serie de declaratii savuroase la adresa soferilor clujeni. Edilul a declarat luni in sedinta de Consiliu Local ca daca construiesti un oras cu mai multe spatii publice, ci nu pentru masini, "ai mai multi oameni de calitate".Replica primarului a venit in contextul discutiilor despre transformarea unor artere centrale in spatii shared space."Construiesti un oras ... citește toată știrea