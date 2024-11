Emil Boc despre noile tarife propuse in parkingul de la Aeroport: "Vei avea un pret mic pentru primele 12 ore. Apoi, dupa 15, 18, 24 de ore, pretul va fi mai piperat"

Parkingul de la Aeroportul internanal Cluj, initiata de Consiliul Judetean Cluj, dar construit de Primarie urmeaza sa fie gata in luna decembrie dar va fi deschis publicului in prima parte a lui 2025, dupa ce obiectivul va fi receptionat.Despre tarifele de parcare propuse (in prezent in consultare publica) primarul Emil Boc a aratat ca ele au fost gandite in asa fel incat parkingul cu peste 800 de locuri sa fie functional, adica sa fie avantajati cei care parcheaza o perioada scurta de timp. ... citește toată știrea