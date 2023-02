Emil Boc despre problemele din noul contract de colectare a gunoiului: "Inca am incredere ca aceasta firma poata sa reuseasca. Daca nu poate sa reuseasca, eu voi fi primul care va zice sa facem altceva, prin Eco Metropolitan"

Chestionat de consilierii locali USR asupra problemelor care exista in tot Clujului privind ridicarea gunoiului, odata cu intrarea in oras a noului operator de salubritate, compania Supercom, primarul Emil Boc a anuntat ca are incredere ca, la finalului lunii februarie, toate lucrurile vor intra in normal, aratand ca operatorul are dotarile necesare si ca este convins ca isi va rezolva toate celelalte dificultati legate de muncitori, soferi etc, pe care le-ar fi invocat.Cei din USR au cerut ... citeste toata stirea