Emil Boc despre ziua deciziei Schengen: E greu de definit sentimentul si rezultatul final/ De ce mai am o unda de speranta/Exista o cutuma la nivelul Uniunii Europene...

Primaurl Emil Boc a criticat decizia Austriei de a vota imptriva aderarii Romaniei la spatiul Schengen si a mentionat ca mizeaza pe o cutuma a Uniunii Europene pentru ca Romania sa fie primita, dincolo de faptul ca si-a indeplinit toate obligatiile."In primul rand vreau sa apreciez efortul de demnitate si de profesionalism pe care Romania l-a facut in toata aceasta perioada. Romania este respectata si si-a castigat aprecierea profesionala, plus dimensiunea pe care o are de recunoasterea ca o ... citeste toata stirea