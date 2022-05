Emil Boc, dezamagit din cauza anularii licitatiei pentru autobuzele autonome: "Nu a venit nimeni"

Licitatia pentru autobuzele autonome, fara sofer, la care viseaza edilul Clujului de aproape doi ani, a fost anulata. Potrivit primarului, Emil Boc, nu a fost depusa nicio oferta.Prima licitatie organizata in vara anului 2021 a fost si atunci anulata din pricina a unor firme franceze care au depus oferte in cadrul licitatiei, dar au fost descalificate in etapa evaluarii ofertelor, intrucat nu indeplineau anumite conditii. De asemenea, la inceputul lui 2022, chiar in luna februarie, primarul ... citeste toata stirea