Emil Boc furios din cale afara dupa meciurile pentru play-off: "Uitati-va ce fac! Rusinea fotbalului romanesc". Raspunsul oficial al clubului

Primarul Emil Boc a rabufnit dupa meciul dintre Petrolul si Sepsi, incheiat cu 2-1 pentru Sepsi.In urma acestui rezultat, Sepsi va juca in play-off, in play-off, in locul lui U Cluj.Emil Boc a acuzat Petrolul ca i-a permis lui Sepsi sa marcheze golul care a calificat echipa in play-off."Petrolul - rusinea fotbalului romanesc!Cum sa nu iti aperi corect sansele?Cum sa faci un simulacru de aparare la golul doi primit in meciul cu Sepsi? Oricine se uita la aceasta faza poate observa cum ... citește toată știrea