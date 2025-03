Emil Boc il pune la punct pe dezvoltatorul imobiliar Dorin Bob care a spus ca metroul se face degeaba la Cluj: "Pe logica lui Bob, nici Primaria nu trebuia sa ii aprobe ultima cladire de apartamente"

Dupa ce milioanrul si dezvoltatorul imobiliar Dorin Bob a spus public, in cadrul unui eveniment dedicat constructiilor, ca oprirea lucrarilor la metrou este singura solutie rentabila pentru acets proiect care se face degeaba in Cluj-Napoca, avand in vedere ca populatia nu a mai crescut in ultimii ani, Emil Boc l-a pus la punct si i-a replicat ca, pe logica sa, nici el nu ar fi trebuit sa fie lasat sa construiasca in Cluj-Napoca."Metroul de la Cluj este, in primul rand, o investitie strategica ... citește toată știrea