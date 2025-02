Emil Boc, in carti pentru un mandat la Curtea Constitutionala / Care sunt planurile liberalilor pentru Primaria Cluj

Trei judecatori de la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) isi incheie mandatele, dupa 9 ani, este vorba de Livia Doina Stanciu (care a fost numita in 2016, de presedintele Romaniei), Varga Attila (care a fost numit in 2016, de Camera Deputatilor), si inclusiv presedintele Marian Enache (care a fost numit in 2016, de catre Senatul Romaniei).Judecatorii de la CCR se bucura de un statut de invidiat, care le confera vizibilitate pe plan national, dar si salarii care cu greu pot fi egalate in ... citește toată știrea