Emil Boc, ingrijorat in legatura cu bugetul Clujului pentru 2023: "Este o presiune uriasa. Bugetul arata stramtorat si greu"

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a vorbit, vineri dimineata, in cadrul unei interventii live despre proiectul de buget pe anul 2023. Edilul se plange pe scumpirile din anul 2022, care au avut un impact major si asupra bugetului Primariei, precizand ca bugetul noului an "arata stramtorat si greu"."Sunt proiecte care incep si de la zero, in faza de proiectare sau faza de organizare de licitatii, dar si proiecte care se continua sau se termina in 2023. Acum facem o aranjare a banilor, ... citeste toata stirea