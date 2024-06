Emil Boc, ironizat pentru autorizarea unui bloc chiar langa Canalul Morii : "Face parte din proiectul Orasul Verde, pentru oameni, nu profit" FOTO

Constructia unui bloc cu 5 etaje la cativa metri de Canalul Morii , l-a determinat pe fondatorul Asociatiei pentru protectia urbanistica a Clujului, Levente Elek, sa reactioneze :"Autorizarea acestui bloc fix in buza Paraului Morii face parte din proiectele lui Emil Block intitulate :Orasul verde Orasul pentru oameni nu pentru profitAccesul neingradit al cetatenilor la cursurile de apaCuloarul verde etc. " a scris Levente Elek .Blocul cu pricina se afla in spatele Companiei de apa din ... citește toată știrea