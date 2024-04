Emil Boc nu accepta criticile si ramane ferm in privinta "betonarii" Clujului: "Daltonistii betoanelor nu mai pot evita verdele"

Primarul Emil Boc continua sa se planga ca ar fi victima unei dezinformari, ca orasul nu este betonat si copacii sunt prioritizati. In cadrul unei interventii radio, edilul a declarat cu incredere ca cei care il critica "au sansa acum sa vada verde cat nu au vazut in viata lor". Ba chiar mai mult, "daltonistii betoanelor" nu mai pot evita verdele acum."Cei care aveau marota cu betoanele au sansa acum sa vada verde cat nu au vazut in viata lor. Strategia noastra nu a fost aceea de a inchide ... citește toată știrea