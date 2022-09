Emil Boc nu uita de unde se trage! A cumparat legume si fructe de la Ziua Recoltei - FOTO

Primarul Emil Boc a crescut la Rachitele si nu uita sa mearga in fiecare an la evenimentele unde se aduna producatorii locali, cei care muncesc mult ca sa tina traditia in viata.In acest weekend, la Cluj-Napoca a fost organizata cea mai mare piata in aer liber pentru producatorii locali, a zecea editie a Zilelor Recoltei."Alaturi de clujeni am avut placerea de a cumpara produse proaspete de la producatori locali la Zilele Recoltei 2022. Timp de trei zile, iubitorii de produse traditionale si ... citeste toata stirea