Emil Boc, pregatit sa faca economie de Sarbatori: "Iluminatul festiv putem sa-l stingem ca nu circula lumea noaptea"

Municipiul Cluj-Napoca cheltuie in acest an aproape 1,2 milioane de lei pe iluminatul festiv. Cluj-Napoca se numara astfel intre orasele care cheltuie cel mai mult pe beculetele de Craciun in anul 2022. Desi a inceput montarea acestora, primarul Clujului a tinut sa precizeze ca acest lucru nu inseamna ca nu se va face economie. Emil Boc spune ca iluminatul festiv va fi stins in "intervalul 00:00-04:00", caci in opinia sa "nu circula lumea noaptea"."Iluminatul public ramane non stop pentru ca ... citeste toata stirea