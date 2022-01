Emil Boc, primarul Clujului, despre greva din transportul de calatori bucurestean: "I-as fi dat afara imediat"

Emil Boc, primarul Clujului, sustine ca ar fi actionat ferm in cazul grevei de la STB si ar fi trecut la concedierea celor care nu au respectat sentinta judecatoreasca care stabilea ca actiunea de protest este ilegala. In plus, edilul sustine ca ar fi facut plangeri penale impotriva acestora. Emil Boc a vorbit luni seara, la Digi24, despre greva de la STB."Este inadmisibil, cand ai o sentinta judecatoreasca, sentinta ce declara o greva ilegala, ca cineva din statul roman sa nu o respecte si sa ... citeste toata stirea