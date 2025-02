Emil Boc ramane credincios lui Iohannis si exclude suspendarea: "Nu ar face decat sa agraveze situatia"

Viitorul lui Klaus Iohannis in functia de presedinte este in continuare nesigur, dupa cele trei partide extremiste de opozitie au reusit sa inceapa procedura de suspendare a sa din functie. Nu ajuta nici vocile din coalitie care dau semnale ca Iohannis a stat deja prea mult timp la Cotroceni, unele dintre ele chiar din propriul partid.In cadrul reuniunii de astazi a Asociatiei Municipiilor din Romania, in care Emil Boc este presedinte executiv, acesta si-a reconfirmat credinta si sustinerea ... citește toată știrea