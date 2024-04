Emil Boc si-a anuntat azi candidatura live pe Facebook. A recunoscut ca a avut propuneri pentru Parlamentul European si Curtea Constitutionala

Primarul municipiului Cluj_Napoca Emil Boc a evitat si astazi intalnirea cu presa si si-a lansat candidatura intr-un live pe facebook, pe care l-a facut in Piata Mihai Viteazu. Cu multe lalele inflorite in spate, Emil Boc a anuntat ca va candida pentru un nou mandat pentru fotoliul de primar al municipiului Cluj-Napoca. Cu aceasta ocazie, Emil Boc a recunoscut si faptul ca i s-a propus atat un loc in Parlamentul European , cat si sa mearga judecator la Curtea Constitutionala.Emil Boc: "Stiu ca ... citește toată știrea