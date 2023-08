Primarul Emil Boc se plange ca este victima unei dezinformari, ca orasul nu este betonat si copacii sunt prioritizati. La fel cum acuza activistii ca dezinformeaza, si el face exact acelasi lucru, spunand ca cineva a afirmat ca "Parcul Armatura este o rusine".Niciun activist nu a afirmat vreodata ca Parcul Armatura este o rusine, ci au spus ca s-au taiat copacii care erau oricum in Parc, pentru ca acesta a fost numai refacut, el existand acolo de zeci de ani. In plus, au mai criticat faptul ca ... citeste toata stirea